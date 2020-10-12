مديرة مدرسة بعد تداول صورتها تنظف المدرسة: "ده واجب علينا"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقبت منى يوسف، مديرة مدرسة السلام الابتدائية بإدارة أرمنت التعليمية، على الصورة المتداولة لها وهى تنظف المدرسة، وتمسح الفصول، قائلة: "ده واجب علينا كمديرة المدرسة ننظف المكان المسئولين عنه".

وقالت "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إن السيدة التي تظهر معها فالصورة وتمسك بخرطوم المياه هى مدرسة اقتصاد منزلي بالمدرسة، وكانت تشاركها في أعمال التنظيف، مضيفة: "إحنا أسرة واحدة في المدرسة ولا فرق بين المدير والعامل".

وأضافت ان المصريين يجب أن يعطوا صورة مشرفة عن مصر، وكل فرد في نطاق عمل يقدم ما يستطيع لخدمة المكان.

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قالت الدكتورة أمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال بكلية طب القصر العيني، إن الأم عليها أن تكون حريصة جدًا على ارتداء أولادها الكمامة وغسل اليدين باستمرار، وعدم لمس الطفل لأي أسطح غريبة، وعلى المدارس أن تقوم بتعقيم المدارس، والقيام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشددت "البشلاوي"، خلال تصريحات صحفية"، مساء الاثنين، على ضرورة منع أي تجمع للطلاب من خلال إلغاء الفسح، وإلغاء التجمع في الكافتيريات، مشيرة إلى أن الأنفلونزا أكثر الأمراض التي تنتشر الآن بسبب الانتقال ما بين الفصول، وعلى الأم أن تكون حريصة على عدم انتقال أبنائها من مكان دافئ إلى مكان بارد، لأن هذا يؤدي إلى ضعف المناعة، وبالتالي التقاط أي فيروس.

ولفتت إلى أن الأم عليها أن تقوم بالذهاب إلى الطبيب فورًا إذا ارتفعت درجة حرارته، لأن هذه الحرارة قد تكون عارض لفيروس كورونا وليس أنفلونزا، مشيرة إلى أن تطعيم الأنفلونزا للأطفال أمر هام للغاية، لحماية الأطفال من الإصابة بفيروسات الأنفلونزا المختلفة.

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