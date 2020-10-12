أمريكا تسجل أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
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سجلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين، 46،069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير.

 

وقالت المراكز الأمريكية في بيان: إن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة بلغت 7،740،934 حالة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

 

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 494 وفاة جديدة بالوباء القاتل خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 214،108 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 37,920 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 28,487 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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