والد نجم آرسنال: يوفنتوس وتشيلسي كانا يسعيان لضم بارتي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد جاكوب والد توماس بارتي نجم أتلتيكو مدريد الإسباني سابقًا والمنتقل حديثًا إنجم آرسنال، أن نجله تلقى العديد العروض التي تلقاها نجله خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل انضمامه لصفوف المدفعجية.

وقال جاكوب، خلال تصريحاته لإذاعة "Joy fm " الغانية: "في الواقع لم نكن منزعجين من أي شيء لأننا كنا نأمل أن يأتي فريق أكبر، وكنا على دراية بالفرق الأخرى المهتمة به مثل يوفنتوس وتشيلسي".

وأضاف: "من خلال كل هذا عرفنا أن الله كان معنا، وتوماس كان على استعداد للعب لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، لكن اقترحت عليه أنه يمكنه الانضمام لآرسنال الذي لا يشارك في البطولة القارية، ويساعده في التأهل إلى البطولة".

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