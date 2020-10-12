وزير قطاع الأعمال يدعم "غزل المحلة" في مباراته غدًا للصعود للدوري الممتاز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:47 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أحمد الشيخ
Advertisements
وجه  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام التحية والتقدير للاعبي نادي غزل المحلة والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد، معربًا عن دعمه وتمنياته بالتوفيق للفريق في حسم الصعود لبطولة الدوري الممتاز في مباراته غدًا أمام النادي الأولمبي.

وأشار  إلى أنه كان ينتوي حضور مباراة الغد لمساندة الفريق في محطته الأخيرة للصعود للدوري الممتاز لكرة القدم، إلا أن شعوره بآلام خفيفة في الظهر مساء اليوم حال دون ذلك، مؤكدا على تقديره الكامل لمشوار الفريق والأداء البطولي خلال الفترة الماضية.

ووعد الوزير الفريق بعدم الاستغناء عن أي لاعب أو الجهاز الفني في الموسم المقبل، مع دعم الفريق بلاعبين أو ثلاثة لتدعيم بعض المراكز والمنافسة بقوة في مسابقة الدوري الممتاز حال الصعود غدا.

كما أشار إلى أنه تم عرض خطة تطوير نادي غزل المحلة على السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها مبدئيا، وكذلك التواصل مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية واللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لتأسيس أول شركة مساهمة تقيد في البورصة المصرية لفريق كرة القدم بالنادي. 

وشدد الوزير على عدم وجود أي نية لبيع النادي، مؤكدا أن النادي سيساهم في الشركة الجديدة من خلال الاستاد وملاعب التدريب كحق انتفاع، وباقي النسبة ستكون لجمهور وأهالي المحلة من خلال طرح عام للمساهمة في الشركة ودعم الفريق.

أخبار تهمك

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

تخطيط الأهلي تستقر على عودة هذا اللاعب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي بعد استبداله في مباراة بيراميدز

منذ ساعة

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 13 ساعة

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

06:49 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»