موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يحل برشلونة مساء يوم السبت القادم ضيفًا ثقيلًا على خيتافي ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الليجا، فى مباراة يسعي البارسا لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للاستمرار فى النتائج الجيدة تحت قيادة رونالد كومان المدير الفنى الهولندى للفريق.





موعد مباراة برشلونة وخيتافي





تقام مباراة برشلونة وخيتافي يوم السبت القادم فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان برشلونة قد تعادل الجولة الماضية مع فريق إشبيلية بهدف لكل فريق بينما خيتافي خسر أمام ريال سوسيداد بثلاث أهداف مقابل لا شيء.





ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات بينما خيتافي فى المركز السابع برصيد 7 نقاط من أربع مباريات.



