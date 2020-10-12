موعد مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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اقتربت المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويقام لقاء ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، في دولة المغرب.

بينما تنطلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد، يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في القاهرة، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورتس" الرياضية.

جدير بالذكر أن الأهلي كان تأهل إلى نصف النهائي بعدما أقصى صن داونز الجنوب إفريقي، فيما صعد الوداد بعد أن أزاح الترجي التونسي.

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