لا يتخطى الدخل 6 آلاف جنيه.. شروط التقديم بوحدات الإسكان الاجتماعي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم ناقش شروط طرح عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سيتم طرح 125 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي في 10 مدن جديدة، من بينها بدر وأكتوبر والعاشر من رمضان والعبور الجديدة»، موضحًا أن الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 مترًا على ألا يزيد دخل الأسرة على 6 آلاف جنيه.

وأوضحت أنه سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم، بمساحات 100 و110 و120 مترًا، بحيث لا يتخطى دخل المتقدم 9 آلاف جنيه وذلك في ظل اهتمام الدولة بتلبية متطلبات هذه الشريحة في الحصول على مسكن لائق في التجمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت إلى أن تسليم الوحدة سيكون بعد 3 سنوات، لافتة إلى أنه سيتم توفير شقق بمساحات صغيرة لأصحاب الدخل المنخفض.

وأوضحت أن 335 ألف أسرة بإجمالي يصل إلى مليون ونصف مليون مواطن استفادوا من وحدات الإسكان الاجتماعي، معلقة «مصر تنفذ أكبر مشروع إسكان اجتماعي على مستوى العالم».

وأشارت إلى أنه من المستهدف رفع عدد وحدات الإسكان الاجتماعي إلى مليون وحدة خلال 2024.

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