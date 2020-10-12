زينة تنشر صورة لعائلتها وتعلق :" الله يرحمك يا والدي ويعفو عنك"

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أحييت الفنانة زينة ذكري وفاة والداها الراحل ، حيث نشرت زينة صورة عائليه ، ظهرت خلالها في طفولتها برفقة والدايها.



وعلقت زينة علي الصورة وكتبت : الله يرحمك يا أبويا ويعفو عنك ويغفرلك يارب ويرحم كل ابائكم ، ويديكي الصحة يا أمي وتجوزي عز وزين يارب.



وعلقت المطربة أمينة علي الصور وكتبت : الله يرحمه ويرحم أبويا وأموتنا جميعاً يارب.



والجدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح الصريطي.