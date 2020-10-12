رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك يكشف سر علاج ترامب (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بالولايات المتحدة الأمريكية، إن حالة الإصابة بفيروس كورونا في مصر وصلت لمرحلة الثبات،، معقبًا: "الشعب المصري قوي جدًا، وأنا متأكد أن المناعة لدى الشعب المصري أعلى من الشعوب الأخرى".

وتابع "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المناعة ضد فيروس كورونا قد تستمر لدى المتعافين من الفيروس لمدة 37 عامًا، مضيفًا أن فيروس كورنا خلال الفترة الاخيرة ضعف بصورة ملحوظة، وهذا أدى لتقليل الإصابة إلى حد كبير.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم اكتشافه إصابته بفيروس كورونا مبكرًا، وتناوله الأجسام المضادة والعلاجات المتوفرة أدى لعلاجه بشكل سريع.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و6052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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