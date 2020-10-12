الألومنيوم يتعادل أمام سوهاج ويرفض هدية البترول بالصعود.

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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فصل التعادل السلبي نتيجة مباراة الالومنيوم أمام نظيره فريق نادي سوهاج، التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

شهد اللقاء ندية من الفريق السوهاجي الذي بذل لاعبوه كل ماليهم من أجل تحقيق فوز يضمن بقائهك بالمنطقة الدافئة لجدول ترتيب المجموعة، والهروب من شبح الهبوط.

من جانبه كالعادة أضاع الألومنيوم أغلى فرصة له هذا الموسم بتحقيق الفوز والصعود مباشرة للدوري الممتاز، بعد رفضه هدية نادي بترول أسيوط، بعد تعادل الاخير امام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

بهذا التعادل يصل فريق الالومنيوم للنقطة 43 ويراجع للمركز الثالث، بعد تعادل البنك الأهلي أمام بترول أسيوط، وفوز بني سويف على طهطا، ووصول الفريقين للنقطة 44 وتأهل البنك الأهلي بعد الأحكام للمواجهات المباشرة، التي جاءت في صالح البنك الأهلي.

وعلى الجانب الاخر وصل سوهاج للنقطة 28 يحتل بها المركز الثامن بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، وأصبح ضمن الفرق الهابط لدوري القسم الثالث حال تطبيق بند الهبوط هذا الموسم.

وشهدت نهاية المباراة مشادات بين ياسر الكنانى المدير الفني لنادي الألومنيوم، مع الجهاز الفني لسوهاج عند توجهه للجهاز الفني لسوهاج عقب انتهاء اللقاء وتوجيه العتاب لجهاز سوهاج مما دفع لاعبي الفريق وجهاز سوهاج للاحتكاك به، والتي انتهت بتدخل رجال الأمن وقدامي اللاعبين لفريق سوهاج

يذكر ان نتيجة الدور الأول بين فريق الالومنيوم أمام سوهاج انتهت بفوز الألومنيوم بهدفين مقابل هدف أحرز للألومنيوم كل من سمير فوزى وكيرلس وماهر ولسوهاج محمد ناجح .

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