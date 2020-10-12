



بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي في البحث عن لاعب جديد لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أقترب من كتابة الفصل النهائي في رحلته مع السيدة العجوز.





ويشعر النجم البرتغالي بخيبة أمل منذ الرحيل عن ريال مدريد إلى السيدة العجوز، بعد عدم تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا وتحقيق لقب الهداف خلالها.





ووفقاً لموقع " دون بالون " الإسباني، يوفنتوس يُحدد خليفة رونالدو

فإن البيانكونيري قد دخل في مفاوضات مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من أجل خلافة رونالدو.





وطلب نيمار من إدارة الـ PSG الرحيل عن صفوف صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، نفس الأسباب التي قد تتسبب في رحيل رونالدو عن يوفنتوس، بالإضافة إلى عدم الفوز بالكرة الذهبية.





ويحظي نيمار بأهتمام كبير من نادي برشلونة الذي يستهدف عوده اللاعب لعمل شراكة قوية من ميسي أو خلافته، وسط أنباء رحيله عن الكامب نو، صوب مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة إنتقال حر.



