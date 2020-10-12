موسى: الإرهابي زوبع يفرض جباية على الإخوان بتركيا لتجديد إقامتهم (فيديو)

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كشف الإعلامي محمد الباز، عن مجموعة من المراسلات البريدية الالكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية وقطر، والتي كشفت عن رغبتها في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك استعرض مجموعة من الوثائق التي تفضح مؤامرتها مع محمد مرسي عندما أصبح رئيسًا لمصر لتفكيك الداخلية بمساعدة أمريكية.



وقال "الباز" خلال تصريحات صحفية: "هذه الرسائل التي تبادلها هيلاري مع الناس في الشرق الأوسط، عندنا 7 ايميلات، تناولت هذه المراسلات زيارة هيلاري إلى الدوحة في ابريل 2010 واجتماعها مع وضاح خنفر المدير العام للجزيرة في هذا الوقت وأعضاء مجلس الجزيرة في مقر القناة، وبعدها إميل آخر يسألها فيه حمد عن التصرف المناسب لو حدثت مشكلة معهم في مصر وكيفية مواصلة تحريضهم ضد عمر سليمان".



وأضاف "بعدها ميل آخر يطلب فيه جاسم مقترحات من الخارجية الأمريكية في حال توقف بث الجزيرة في مصر، ثم رسالة أخرى تنسيقية بين هيلاري ومرسي بعدما أصبح رئيسًا، وبعدها طلبهم 100 مليون دولار من أمريكا لتأسيس مشروع إعلامي أمريكي في مصر بعدما فشلت منصات الإخوان الإعلامية في مصر بعد يناير يكون خيرت الشاطر هو المسؤول عنها، وبعدها مناقشة بين حمد متعلقة بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي وطلب مشاركة قطر في هذا الصندوق".



قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، قررت فصل موظفيها الذين وجهوا نقدا للإرهابي الهارب حمزة زوبع.وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «زوبع وأمثاله جواسيس وخونة، ويحصل على أموال من أعضاء الإرهابية مقابل تجديد إقامتهم في أنقرة بعد التوسط إلى الداخلية التركية»، مردفا «زوبع يفرض جباية على كل إخواني يرغب في تجديد إقامته بتركيا».وأكد أن زوبع منضم إلى رابطة إعلامية تعد واحدة من أذرع الجماعة الإرهابية في تركيا، مشيرا إلى أن عناصر الجماعة الإرهابية المحرضة ضد مصر لن تعود إلى القاهرة إلا حينما تسلم للمحاكمة على غرار ما حدث للإرهابي هشام عشماوي.وتابع «هناك عناصر ساندت الجماعة الإرهابية خلال فوضى 2011، بينما كنا نفضح حقيقة الإخوان وجرائمهم، معلقا «6 أبريل والإخوان خونة حتى لو شربوا ماء زمزم، اللي خان مصر لا يمكن يتوب».