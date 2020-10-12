المنيا يفوز علي شبان قنا في القسم الثاني

بكلا من، عماد الدين حمدي ، احمد ثابت ، احمد خلف الله، نصر خلف ، محمد السيد، احمد حمودي ، اكي، صلاح الدين محمد حامد ، ابراهيم حسن، مصطفي محمد، احمد جمال.



بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين حيث شهدت الدقيقة 8 حصول المدرب المساعد للمنيا علي بطاقة صفراء نتيجه الاعتراض، ثم في الدقيقة 10 تصويبه قويه من ابراهيم حسن تعلو المرمي، لكن في الدقيقة 12 انفراد لشبان قنا يسكنها مصطفي محمد مرمي المنيا محرزا الهدف الأول، لكن الفريق المنياوي يسعي للتعادل، حيث شهدت الدقيقة 25 هدف التعادل للمنيا عن طريق محمد سماره ،.













واصل الضغط المنياوي حيث شهدت الدقيقة 27 طرد اللاعب احمد خلف الله لعرقله لاعب المنيا واعتراضه علي قرار حكم اللقاء، وتوقفت المباراه دقيقتين لشرب الماء والتقاط الأنفاس، وفي الدقيقة 42 حل شهاب شفيق عبدالحميد مكان مصطفي محمد، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد سوي حصول بدوي عاشور علي بطاقة صفراء نتيجه عرقله لاعب الشبان لينتهي بعدها الشوط الأبالتعادل الايجابي بهدف لمثله .





الشوط الثاني



ثم أنطلق الشوط الثاني وشوط الاثاره وشوط المدربين بالتغيرات حيث عند إنطلاق الشوط الثاني أجري الشبان تغييران حيث حل كل من أحمد محبوب ومحمود عوض الله مكان كل من صلاح الدين محمد حامد وإبراهيم حسن كما اجري المنيا تغيران بنزول كل من محمود المنشاوي وكامل أحمد كامل مكان محمد آدم وعلي دياب، وبدا الشوط الثاني بضغط منياوي حيث شهدت الدقيقة 11 احراز الناشئ محمد أشرف الهدف الثاني للمنيا.





وفي الدقيقة 18 حل احمد عصام مكان محمد أشرف، وفي الدقيقة 27 ركله جزاء للمنيا يسكنها عمرو عثمان الشباك محرزا الهدف الثالث، وفي الدقيقة 31 حل مدحت رمضان مكان احمد جمال.





وفي الدقيقة 33 حصل محمود عوض الله علي بطاقة صفراء نتيجه عرقله لاعب المنيا، وفي الدقيقة 36 حل شعبان عبدالحميد مكان احمد كاستيلا، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بفوز المنيا بثلاثه اهداف لهدف.



وقد أدار المباراه تحكيميا طارق عبدالسلام حكم ساحه يعاونه كل من ، أحمد السيد عبدالسميع مساعد أول هشام صبري صادق مساعد ثان، والحكم الرابع نادر الشيخ ، ادهم احمد محمد بكر مراقب مسابقات،صلاح عبدالعظيم مراقب حكام.

فازالمنيا علي شبان قنا بثلاثه اهداف لهدف ، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب جامعه المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2019\2020.وخاض المنيا المباراه بتشكيل ضم، عبدالكافي رجب ، برسوم محروس، محمد آدم، أيمن ناصر، احمد كاستيلا، محمد شديد، محمد أشرف، علي دياب، محمد سماره، بدوي عاشور، عمرو عثمانفي حين خاض شبان قنا اللقاء