مصممة أزياء توجه نصائح للفتيات لتنسيق الملابس

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قالت ميرنا عوني، موديل ومصممة أزياء، إنها دخلت مجال تصميم الأزياء منذ 5 سنوات، مشيرة إلى أنها تحب الملابس وتعمل على تغيير شكلها، من خلال ارتداء القطعة الواحد بأكثر من طريقة.



وتابعت "عوني" خلال حوارها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنها تحب ارتداء الملابس الواسعة جدًا، لأن الملابس الضيقة لا تؤدي إلى منظر أفضل، وهذا الأمر مقتنعة به قبل ارتدائها الحجاب.



ولفتت إلى أن هناك تصميمات كثيرة للمحجبات تعطي شكل جيد للغاية، مضيفة أنها تختار التصميم وفقًا للمناسبات، مشيرة إلى أن الفرح إذا كان سمبل، فلا تقوم بارتداء فستان، خاصة إذا كان الفرح خلال فترة الصباح.



وأشارت إلى أن التصميم يختلف من امرأة لأخرى، للعمل على إخفاء بعض العيوب المتواجدة في الجسم، معقبة: "مش بحب ألبس واسع من فوق، وواسع من تحت، لكني أحترم هذا الأمر للغاية".

