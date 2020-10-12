شاهد.. الحلقة الـ8 من "بؤ مصري" معنى كلمة "شبحنة"

Advertisements

طرح موقع "الفجر" الحلقة الـ8 من برنامج "بؤ مصري"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتحدثت الحلقة الـ8 من برنامج "بؤ مصري" عن معنى كلمة "شبحنة".



وتدور فكرة برنامج "بؤ مصري" حول الكلمات الغريبة والمختلقة والتي تقال كثيرا على لسان عدد كبير من المصريين ولكن يتعجب البعض من سماعها ويقوم برنامج "بؤ مصري" على توضيح معنى هذه الكلمات ومتى تقال وما الوقت الأول لهذه الكلمات.



برنامج " بؤ مصري" إعداد وتقديم مي مرسي وفكرة ومونتاج وإخراج عامر عفيفي وتصوير عبير أحمد.