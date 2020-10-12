دول أحلى 6 سنين.. رامي جمال يحتفل بعيد زواجه من ناريمان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:06 م
فايقة محمد عادل
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احتفل المطرب رامي جمال بعيد زواجه السادس حيث نشر مجموعة صور تجمعه بزوجته ناريمان ، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام.

وعبر عن حبه لها وكتب :.ست سنين عدوا على جوازنا أحياناً بيقل فيهم الحب وأحياناً بيزيذ خناقات كتير وزعل كتير رحب كتير برضو .. الحمد لله عدي فيهم كل حاجة وعكسها وأحاسيس كلها غير بعض.

وتابع قوله : لكن دول أحلي ست سنين في حياتي ومن قبلهم كمان من يوم ما أنتي ظهرتي في حياتي.

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، مكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

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