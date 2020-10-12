معالج شمولي: حركة الكواكب تؤثر طوال الوقت على حياة الإنسان

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قال أحمد عثمان، المعالج الشمولي ومدرب اليوجا، إن وجود الغضب داخل الإنسان يكون سببه أن عامل النار داخل جسد الإنسان مرتفع، ولذلك عليه أن يتناول أطعمة معينة، مشيرًا إلى أن معرفة سبب ارتفاع عامل الهواء أو الماء داخل جسد الإنسان يكون من خلال الذهاب إلى المعالجين المتخصصين في هذا الامر أو دراسة هذا الأمر.



وتابع "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن تناول الطعام يجب أن يكون في مواعيد ثابتة، لأن الجسم يحجب الروتين في تناول الطعام، وهناك ضرورة لوجود مواعيد ثابته للنوام والاستيقاظ، والقيام بتمرينات فوق الاستيقاظ من النوام على الفور.



ولفت إلى أن حركة الكواكب تؤثر طوال الوقت على حياة الإنسان، مشيرة إلى أن حركة القمر تكبر أي مشاعر سواء كانت غضب أو فرح.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:



طقس الثلاثاء نهارًا:

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط احيانًا على القاهرة.



شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.



طقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا:

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



طقس لطيف على السواحل الشمالية.



طقس لطيف على شمال الصعيد.



طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الاثنين، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارًا على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون يكون مائلًا للحرارة معتدلًا على السواحل الشمالية.



وتوقعت الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:



القاهرة العظمى 30 والصغرى 22

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 21

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 24

دمياط العظمى 28 والصغرى 24

الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 21

السويس العظمى 31 والصغرى 22

العريش العظمى 28 والصغرى 23

طابا العظمى 30 والصغرى 22

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 28

الغردقة العظمى 35 والصغرى 25

الفيوم العظمى 33 والصغرى 22

بني سويف العظمى 33 والصغرى 22

المنيا العظمى 34 والصغرى 23

أسيوط العظمى 35 والصغرى 22

