رامي جمال يشيد بمسرحية "صباحية مباركة"

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أشاد المطرب رامي جمال بالعرض المسرحي لمسرحية "صباحية مباركة "والتي حضرها أمس.



حيث شارك رامي جمال صورة له من العرض الخاص للمسرحية ، برفقة أحمد سعد وإسلام إبراهيم وأوس أوس وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.



وعلق رامي جمال قائلاً:"امبارح اتبسطت فعلاً بحضوري مسرحية صباحية مباركة لأصدقائي اللي دمهم سكر بجد أوس أوس وعلي ربيع والله العظيم نصيحة للي موده وحش روح اضحك لحد ما تشبع وغير مودك.. شكراً يا أوس أوس علي الدعوة وأشوفك ديما أنجح الناس وأسعدهم".



يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، مكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.