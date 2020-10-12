البورصات الأوروبية تنهي التعاملات على ارتفاع

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع مع صعود البورصة الأمريكية وسط التفاؤل بشأن صفقة التحفيز.





وارتفعت أسهم قطاعات السيارات والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية بأكثر من 1 بالمائة لكل منهم.





لا يزال الوباء يسبب انتشاراً واسعاً في أوروبا، حيث تلجأ الحكومات إلى عمليات الإغلاق المحلية، فأثارت الحكومة الإسبانية جدلاً بعد أن فرضت حالة الطوارئ على مدريد كما أعلنت حكومة المملكة المتحدة المزيد من القيود على إنجلترا.





وجاء أداء البورصات الأوروبية مع ارتفاع نظيرتها الأمريكية بوتيرة قوية خلال التعاملات مع متابعة مستجدات محادثات التحفيز في الولايات المتحدة.





وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 373 نقطة، في حين هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 6001.3 نقطة.





فيما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.7 بالمائة إلى 13138 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنسبة مماثلة ليصل إلى 4979 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش،، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1803 دولار.