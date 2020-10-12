في عيد ميلاده.. تعرف على بدايات طارق الدسوقي في الفن

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يحتفل اليوم الفنان الكبير طارق الدسوقي، بعيد ميلاده الـ63، وحقق نجاحات كبيرة في السينما فترة الثمانينيات، وتصدر اسمه أفيشات الأفلام قبل أن يتجه بعد ذلك إلى التليفزيون ممثلًا ومنتجًا.



ولد طارق الدسوقي سلامة، في محافظة القليوبية بمحافظة القليوبية في 12 أكتوبر عام 1957، لأب عامل بالسكة الحديد وأم ممرضة بوزارة الصحة سابقًا.



حصل على بكالوريوس التجارة، جامعة عين شمس، حبه للتمثيل جعله يتقدم لاختبارات معهد الفنون المسرحية فوجد المخرج جلال الشرقاوي يرأس اللجنة والذي أعطاه فرصة ليتخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1983.



بدأ أولى خطواته التمثيلية أثناء دراسته بالمعهد من خلال مشهد صامت في فيلم "حادث النصف متر" مع محمود ياسين ونيللي وسعيد صالح والمخرج أشرف فهمي.



واشترك في فيلم "لا تسألني من أنا" مع يسرا وفاروق الفيشاوي والهام شاهين والذي يعتبر الانطلاقة الحقيقية في مشواره الفني.