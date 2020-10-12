معالج شمولي: تغير الفصول المناخية يؤدي إلى مشاكل في القولون

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قال أحمد عثمان، المعالج الشمولي ومدرب اليوجا، إن المعالج الشمولي لا يعمل فقط على الجانب النفسي فقط، ولكنه يعمل على علاج الحالة النفسية والجسدية وطاقة الإنسان، خاصة أن هذه الأمور متعلقة ومرتبطة ببعض، وتؤثر بشكل مباشر على الإنسان.



وتابع "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الإنسان في البداية كان جزءًا من الطبيعية يؤثر ويتأثر بها، ولكن بعد الانتقال إلى الحياة السريعة في المدن أدى لتأثر الإنسان فقط بالطبيعية، لافتا إلى أن الأرض والنار والمياه والفراغ والهواء أشياء تؤثر في الإنسان بصورة مستمرة.



ولفت إلى أن فترة تغير الفصول المناخية يؤدي إلى مشاكل في القولون، ولذلك على الإنسان أن يغير أكله خلال هذه الفترة والبعد عن كل أنواع الأطعمة الجافة، وتناول الأكل المطبوخ الذي يوجد بها رطوبة، لتقليل الهواء داخل جسد الإنسان.







نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:



طقس الثلاثاء نهارًا:

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط احيانًا على القاهرة.



شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.



طقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا:

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



طقس لطيف على السواحل الشمالية.



طقس لطيف على شمال الصعيد.



طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.





واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الاثنين، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارًا على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون يكون مائلًا للحرارة معتدلًا على السواحل الشمالية.



وتوقعت الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:



القاهرة العظمى 30 والصغرى 22

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 21

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 24

دمياط العظمى 28 والصغرى 24

الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 21

السويس العظمى 31 والصغرى 22

العريش العظمى 28 والصغرى 23

طابا العظمى 30 والصغرى 22

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 28

الغردقة العظمى 35 والصغرى 25

الفيوم العظمى 33 والصغرى 22

بني سويف العظمى 33 والصغرى 22

المنيا العظمى 34 والصغرى 23

أسيوط العظمى 35 والصغرى 22