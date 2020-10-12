أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في 3 أسابيع عند تسوية تعاملات الاثنين مع استقرار الدولار، وسط متابعة محادثات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.









وضغطت المكاسب القوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات على ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.





ودعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس للتصويت بشكل فوري لصالح دعم برنامج حماية الرواتب مع مواصلة العمل نحو إقرار حزمة تحفيز شاملة.





وأكد ترامب، أمس الأحد، أنه تعافى بالكامل من فيروس كورونا، وأصبح لا يمثل خطراً للإصابة بالنسبة للآخرين.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة إلى 1928.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 18 سبتمبر الماضي.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1923.22 للأوقية.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 93.076.