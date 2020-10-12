الشؤون الإسلامية بالجوف تواصل تنفيذ برنامج "انتماء"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
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يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، ضمن برنامج "انتماء"، تنظيم سلسلة من الكلمات في بيان منهج السلف في وجوب لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، وتبيان حقوق ولاة الأمر، ونعمة الأمن، وفضل التوحيد وأهميته، يقدمها عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة في بعض مساجد وجوامع المنطقة.

 

وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي أن هذه الكلمات المنهجية تأتي ضمن أنشطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لترسيخ قيم الانتماء لدى شرائح المجتمع من خلال المنابر الدعوية.

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