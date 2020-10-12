في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة إعلانات مرشحين النواب من خط الكورنيش

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إزالة كافة اعلانات المرشحين لانتخابات مجلس النواب من كورنيش البحر، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها مساء اليوم الأثنين على خط الكزرنيش.

وقد وجه بإزالة كافة الاعلانات دون استثناء بين كافة المرشحين، بقوله"اعلانات المرشحين على الكورنيش ممنوع نهائيًا، لأن الكورنيش للمواطنين"، وقد وجه بضرورة صدور تراخيص لاعلانات الجانبية.
أعلنت محافظة الإسكندرية عن الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمجلس النواب، والتى جاء أهمها ضرورة إخطار رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولى أقسام الإعلانات بتلك الجهات بها.

وأكدت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها، ضرورة قيام المرشح بالتقدم بطلب وضع لافتات الدعاية الانتخابية إلى الحى موضح به الشوارع التى سيقوم بالدعاية فيها، والمدة المطلوبة، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومى سارية وأصل التوكيل للوكيل مع سداد مبلغ 10000 جنيه تأمين.

وفى حالة الإعلان عن الدعاية فى أحياء مشتركة يكون سداد قيمة التأمين لكل حى على حدة، عدم قيام المرشح بوضع اللافتات فى طريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه فيما عدا المرخص منها الصادرة من المركز النموذجى لخدمات المشروعات، عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة بالميادين أو الحدائق العامة.

وكذلك عدم وضع أى ملصقات على المبانى الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الأحياء، عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور،عدم وضع اللافتات بعرض الشارع وإنما موازية لاتجاه الشارع على الأجناب، السماح بوضع اللافتات فى الشوارع الفرعية.

وأخيرًا عدم استخدام الدعاية بالملصقات وإنما تكون على شكل لافتات من القماش أو الفينيل بحيث يسهل إزالتها وعدم وضع إعلانات على أعمدة الإضاءة بكافة أنواعها.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا بشأن إزالة الإعلانات المخالفة، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.



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