محمد فؤاد يبدع في غناء "لو عايز تفتكرني"

Advertisements

شارك محمد فؤاد فيديو له، أثناء أغنية "لو عايز تفتكرني"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأبدع محمد فؤاد، في الأغنية وتفاعل عدد كبير من الجمهور أبرزها "من أجمل الاغاني" و" فؤش عم العالم" و"أعظم مطربين الوطن العربي" و"برنس الجيل".



يذكر أن الفنان محمد فؤاد يستعد لطرح أوبريت جديد له يحمل اسم "مصر حكاية"، وهو من كلمات أحمد حسن راؤول، والحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر انور.