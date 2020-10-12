مصرع طفل صدمته سيارة بالمنيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
لقي طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره بالشارع في قريته التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقله لمستشفي ملوي العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي العام بوصول طفل جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره بالشارع بقريته.

تبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي والتي أشرف عليها المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن الطفل يدعي رمضان قيد علي 6 سنوات ومقيم بقرية جلال الغربية التابعة لمركز ملوي وأثناء سير الطفل بالشارع صدمته سيارة وتسببت في وفاته.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16093 لسنة 2020 إداري مركز شرطة ملوي والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق حيث كلفت مباحث المركز لعمل التحريات اللازمة عن الواقعة

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ أقل من ساعتين

تخطيط الأهلي تستقر على عودة هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام ينصح البدري بضم هذا اللاعب للمنتخب

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 10 ساعات

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ ساعة و 28 دقيقة

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 3 ساعات

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:49 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

06:58 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»