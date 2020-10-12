مصرع طفل صدمته سيارة بالمنيا

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لقي طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره بالشارع في قريته التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقله لمستشفي ملوي العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي العام بوصول طفل جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره بالشارع بقريته.



تبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي والتي أشرف عليها المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن الطفل يدعي رمضان قيد علي 6 سنوات ومقيم بقرية جلال الغربية التابعة لمركز ملوي وأثناء سير الطفل بالشارع صدمته سيارة وتسببت في وفاته.



تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16093 لسنة 2020 إداري مركز شرطة ملوي والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق حيث كلفت مباحث المركز لعمل التحريات اللازمة عن الواقعة

