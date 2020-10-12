استشاري تغذية علاجية: البروتين من اللحوم البيضاء أفضل من الحمراء لهذا السبب (فيديو)

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قالت الدكتور حمادة شعبان عبد الباري، استشاري التغذية العلاجية، إن أي شخص عليه أن يتناول طبق صغير من الخضروات يوميًا، للحصول على كم كبير من المعادان، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتناول الدهون الصحية المفيدة للقلب والشرايين التي تحتوي على الأوميجا ثري الموجود في السمك والمكسرات الغير محمصة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن الإنسان عليه أن يتناول البروتين من اللحوم البيضاء أفضل من الحمراء لأنها سهلة الهضم.



ولفت إلى أن نسبة حصول الإنسان على البروتين تقدر بـ 0.8 لكل كيلو في الجسم، وأقصي قدر لتناول اللحوم يكون 2 جرام لكلك كيلو هذا يستخدم لدى كمال الأجسام، وفي هذه الحالة يجب متابعة وظائف الكلى بشكل دوري لأن حصول الجسم على 2 جرام لكلك كيلو كمية كبيرة جدا.

