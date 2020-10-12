هل سيشارك نجمي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟.. اتحاد الكرة يُجيب
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:03 م
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كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وأحمد فتحى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، يجب أن يتم تمديد عقدهما أولًا، حتى يتسنى لهما المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهل أي من الفريقين.
وأوضح المصدر ضرورة تمديد العقد قبل نهاية الموسم الذي ينتهي بنهاية الدوري، لأن توقيع عقد جديد مع اللاعب بعد نهاية الموسم يعني تجديد العقد ومن ثم قيد اللاعب في القائمة الثانية مما يمنعه من المشاركة في نهائي دوري الأبطال، حال تأهل فريقه.
يذكر أن أحمد فتحي انضم بشكل شبه رسمي الي صفوف بيراميدز بعد رفضه التجديد للنادي الأهلي بسبب المقابل المادي.
يذكر أن الأهلي والزمالك يستعدان لمواجهة الوداد والرجاء يوم السبت والأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
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