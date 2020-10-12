حمو بيكا ينصح عمر كمال بالزواج :"أنا لاقيت الطبطة"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك المطرب عمر كمال جمهوره بصورة تجمعه بمطرب الجمهرحانات الشعبية حمو بيكا ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر الثنائي من داخل السيارة وعمر كمال يسأله عن الزواج ونصحه حموا بيكا بالزواج قائلاً:"أنا لقيت الطبطبة والزواج زبادي خلاط".

وعلق عمر على الفيديو وكتب : بيكا لقي الطبطة.

وفي سياق آخر أحتفل حموبيكا بيكا مؤخرًا بعقد قرانه علي فتاة خارج الوسط الفني ، وأحيا الحفل عدد من المطربين منهم حسن شاكوش، الذي غنى عددًا من أغنياته الشهيرة، بينها "بنت الجيران" ، "ولغبطيطا"، "وداع يا دنياوداع"، كما غنى أيضا محمود الليثي.

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