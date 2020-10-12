استشاري نفسي يكشف سبب إصابة الأطفال بفرط الحركة (فيديو)

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قال الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي، إن هناك فرقًا بين "الشقاوة" وفرط الحركة التي تؤدي إلى تشتت الانتباه نتيجة الإصابة باضطراب شديد يصيب الأطفال، مما يؤدي إلى اندفاع الطفل دون هدفه، وعدم قدرته على الانصات، معقبًا: "الطفل بيكون قاعد بيفرق".



وتابع "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن فرط الحركة يكون ناتج من الجينات والعوامل الوراثية، وقد يكون نتيجة الإصابة في الرأس، أو تعرض الأم خلال الأشهر الأولى من الحمل، لمواد سامة مثل الكحول أو التدخين.



ولفت إلى أن علاج فرط الحركة يأتي بنتيجة كبيرة إذا كان مبكرًا، والعلاج يكون من خلال اللعب وتوجيه السلوك، والإرشاد النفسي.

