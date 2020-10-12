إنتر ميلان يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي مجانًا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن مسئولي إنتر ميلان يرغبون في التعاقد مع النجم الأرجنتيني في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه إذا عادت الشكوك تحوم حول مستقبل نجم الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي كان مرشحًا للإنضمام إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي فإن إنتر ميلان سيبدأ محاولاته من أجل التعاقد مع أجويرو البالغ من العمر 32 عامًا.

وأكد الموقع الإيطالي أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان الإيطالي يرغب في تقديم عقد لأجويرو تبلغ مدته موسمين مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي براتب يتراوح ما بين 7 إلى 8 ملايين يورو في الموسم الواحد.



  

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مانشستر سيتي إنتر ميلان أجويرو

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