شاهد.. توصيات أستاذ طب الأطفال لأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة أمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال بكلية طب القصر العيني، إن الأم عليها أن تكون حريصة جدًا على ارتداء أولادها الكمامة وغسل اليدين باستمرار، وعدم لمس الطفل لأي أسطح غريبة، وعلى المدارس أن تقوم بتعقيم المدارس، والقيام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشددت "البشلاوي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، على ضرورة منع أي تجمع للطلاب من خلال إلغاء الفسح، وإلغاء التجمع في الكافتيريات، مشيرة إلى أن الأنفلونزا أكثر الأمراض التي تنتشر الآن بسبب الانتقال ما بين الفصول، وعلى الأم أن تكون حريصة على عدم انتقال أبنائها من مكان دافئ إلى مكان بارد، لأن هذا يؤدي إلى ضعف المناعة، وبالتالي التقاط أي فيروس.

ولفتت إلى أن الأم عليها أن تقوم بالذهاب إلى الطبيب فورًا إذا ارتفعت درجة حرارته، لأن هذه الحرارة قد تكون عارض لفيروس كورونا وليس أنفلونزا، مشيرة إلى أن تطعيم الأنفلونزا للأطفال أمر هام للغاية، لحماية الأطفال من الإصابة بفيروسات الأنفلونزا المختلفة.

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