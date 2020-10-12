أحمد موسى: كلينتون دعمت توكل كرمان للحصول على جائزة نوبل

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأذرع الإعلامية الإخوانية صامتة أمام وثائق هيلاري كلينتون التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية.



وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وثائق الخارجية الأمريكية تظهر دعم هيلاري كلينتون للإخوانية توكل كرمان للحصول على جائزة نوبل.



وأشار إلى أن توكل كرمان حصلت على جائزة نوبل بسبب خراب اليمين، لافتًا إلى أن اليمن أصبحت دولة فاشلة.



ولفت الإعلامي، إلى أن الملك عبد الله والأمير سعود الفيصل وقفا بجانب مصر لدعم ثور 30 يونيو، والتصدي لإدارة أوباما، مشيرًا إلى أن الإخوان الإرهابيين عملاء لأجهزة استخبارات أجنبية.



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كشف الإعلامي محمد الباز، عن مجموعة من المراسلات البريدية الالكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية وقطر، والتي كشفت عن رغبتها في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك استعرض مجموعة من الوثائق التي تفضح مؤامرتها مع محمد مرسي عندما أصبح رئيسًا لمصر لتفكيك الداخلية بمساعدة أمريكية.



وقال "الباز" خلال تصريحات صحفية،: "هذه الرسائل التي تبادلها هيلاري مع الناس في الشرق الأوسط، عندنا 7 ايميلات، تناولت هذه المراسلات زيارة هيلاري إلى الدوحة في ابريل 2010 واجتماعها مع وضاح خنفر المدير العام للجزيرة في هذا الوقت وأعضاء مجلس الجزيرة في مقر القناة، وبعدها إميل آخر يسألها فيه حمد عن التصرف المناسب لو حدثت مشكلة معهم في مصر وكيفية مواصلة تحريضهم ضد عمر سليمان".



وأضاف "بعدها ميل آخر يطلب فيه جاسم مقترحات من الخارجية الأمريكية في حال توقف بث الجزيرة في مصر، ثم رسالة أخرى تنسيقية بين هيلاري ومرسي بعدما أصبح رئيسًا، وبعدها طلبهم 100 مليون دولار من أمريكا لتأسيس مشروع إعلامي أمريكي في مصر بعدما فشلت منصات الإخوان الإعلامية في مصر بعد يناير يكون خيرت الشاطر هو المسؤول عنها، وبعدها مناقشة بين حمد متعلقة بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي وطلب مشاركة قطر في هذا الصندوق".

