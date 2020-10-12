المشرف على المتحف الكبير يعلن موعد انتهاء الأعمال الإنشائية بالمتحف

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إنه لن يكون هناك أية سقالات إنشائية في المتحف بنهاية شهر أكتوبر الجاري، إشارة إلى انتهاء العمل الإنشائي في هذا الصرح الضخم.

جاء تصريح مفتاح على هامش الجىلة التفقدية التي قام بها الدكتور خال العناني صباح السوم للمتخف لمتابعة آخر المستحدات به.

ورافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقيادات الترميم بالمتحف.

وأكد مفتاح على أن أعمال من تركيب الشبكات الداخلية والخارجية الخاصة بالتهوية والإنذار المبكر ضد الحريق والسرقة أوشكت على الانتهاء.


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