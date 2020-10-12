لبنان تسجل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
Advertisements

سجلت لبنان 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 54624 إصابةً.

 

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 23941 ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 466 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة .

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 37,920 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 28,487 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 11 ساعة

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ ساعة و 23 دقيقة

حازم إمام ينصح البدري بضم هذا اللاعب للمنتخب

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

تخطيط الأهلي تستقر على عودة هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ ساعة و نصف

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:49 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

06:58 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»