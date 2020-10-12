الاتصالات: نعمل على تقليل كلمة "السيستم واقع" قدر الإمكان

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قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، غن منصة مصر الرقمية هى نتاج عمل الخمس سنوات الماضية والتي تستهدف تقديم خدمة مميزة للمواطن، ويحصل عليها دون أي تدخل بشري.

وأشار "العطار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم قدموا 4 حزم من الخدمات الرقمية، حيث يمكن للمواطن أن يحصل على خدمات في قطاع التموين عبر منصة مصر الرقمية ودون أن يحتاج أن يتوجه لمكاتب التموين.

وأضاف أن خدمات التوثيق ايضا متاحة "أونلاين" عبر البوابة، حيث يتوجه المواطن إلى مكتب التوثيق للحصول على البصمة فقط، لافتا إلى أنه سيتم تقديم خدمات جديدة عبر المنصة مثل خدمة الأحوال المدنية، والتمويل العقاري، والشهر العقاري، والسجل، كاشفا أن عدد الخدمات التي تقدم عبر المنصة بنهاية العام ستصل إلى 72 خدمة.

وأوضح انهم يختاروا الخدمات التي يعاني منها المواطن لتقديمها عبر المنصة، منوها انهم دشنوا شبكة بديلة للاعتماد عليها حال تعطل الشبكة القديمة حتى لا تتوقف الخدمات الإليكترونية، معقبا: "كلمة السيستم واقع بنحاول نقللها على قد ما نقدر".

