لماذا لن يرى المريض أفضل من النظارة الطبية بعد الليزك.. استشاري عيون يجيب (فيديو)

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قالت الدكتورة نرمين بدري، استشاري طب وجراحة العيون، إن الليزك هو عملية تصحيحية لعلاج طول النظر أو قصر النظر، وتغني عن ارتداء النظارة أو العدسة اللاصقة، مشيرة إلى أن الليزك عملية غير مناسبة لكل شخص يعاني من ضعف أو قصر نظر، ولذلك لابد من التأكد من جاهزية المريض لإجراء هذه العملية، من خلال إجراء عدد من الفحوصات الطبيبة للتأكد من سمك القرنية، والحالة العامة للعين.



وتابعت "نرمين"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن البعض يتصور بأن عملية الليزك ستكون أفضل من النظارة أو اللاصقة، ولكن هذا غير صحيح، لافتة إلى أن المريض لن يرى أفضل مما يراه بالنظارة الطبية بعد إجراء عملية الليزك، معقبة: "لو بيشوف النظارة 66، هيشوف بعد الليزك بدون نظارة 66".



ولفتت إلى أن المريض عليه أن يعلم بأن الليزك نوع من أنوع الجراحة، مشيرة إلى أن المريض يجلس على جهاز ويتم خرص القرنية وحفر شكل العدسة على قرنية العين، موضحة أن هناك الكثير من التقنيات المختلفة لليزك، والاختلافات بين التقنيات تستخدم حسب كل حالة.