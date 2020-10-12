العناني يتفقد أخر مستجدات العمل بالمتحف المصري الكبير

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تفقد اليوم الاثنين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مستجدات الأعمال به.



رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقيادات الترميم بالمتحف.



وخلال الجولة قام الدكتور خالد العناني بزيارة منطقة مبني الخدمات السياحية والمحلات والمطاعم ومركز الزوار ومبنى المؤتمرات.



كما تفقد الهرم الزجاجي وساحة الدخول وميدان المسلة المعلقة والواجهة الرئيسية للمتحف والبهو والدرج العظيم.



وعقب الجولة عقد الدكتور خالد العناني اجتماعًا موسعًا ناقش خلاله خطة سير العمل ونقل القطع الأثرية الي المتحف.