"ملكش دعوة بغيرك".. عمر كمال يرد على أحد متابعيه

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قام أحد متابعي مؤدي المهرجانات عمر كمال، بالهجوم عليه عقب مشاركة "كمال" لإنجازاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقال أحد متابعي عمر كمال في تعليق له: "طيب وحسابك عند ربنا قد ايه؟".



ومن الواضح أن التعليق استفز عمر كمال حيث رد عليه قائلا: "خليك في حسابك انت عند ربنا.. ملكش دعوة بغيرك لا انت تعرف اي حاجة جوايا ولا انت تعرف بعمل ايه لربنا.. ربنا هتقف قدامه يسألك عن نفسك".



يذكر أن عمر كمال قد كتب في المنشور قائلا: "شكرا ليكم من كل قلبى.. خليتوا ليا أكونت كبير ع اليوتيوب فيه مليون و٢٠٠ ألف مشترك - وبقى عندك بيدج ع الفيس فيها اكتر من ٣ ملايين مشترك - وبقى عندى اكونت ع الانستجرام فيه مليون ٨٠٠ مشترك - وع التيك توك فيه مليون و٧٠٠ مشترك".