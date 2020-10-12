"ملكش دعوة بغيرك".. عمر كمال يرد على أحد متابعيه

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
قام أحد متابعي مؤدي المهرجانات عمر كمال، بالهجوم عليه عقب مشاركة "كمال" لإنجازاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال أحد متابعي عمر كمال في تعليق له: "طيب وحسابك عند ربنا قد ايه؟".

ومن الواضح أن التعليق استفز عمر كمال حيث رد عليه قائلا: "خليك في حسابك انت عند ربنا.. ملكش دعوة بغيرك لا انت تعرف اي حاجة جوايا ولا انت تعرف بعمل ايه لربنا.. ربنا هتقف قدامه يسألك عن نفسك".

يذكر أن عمر كمال قد كتب في المنشور قائلا: "شكرا ليكم من كل قلبى.. خليتوا ليا أكونت كبير ع اليوتيوب فيه مليون و٢٠٠ ألف مشترك - وبقى عندك بيدج ع الفيس فيها اكتر من ٣ ملايين مشترك - وبقى عندى اكونت ع الانستجرام فيه مليون ٨٠٠ مشترك - وع التيك توك فيه مليون و٧٠٠ مشترك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر كمال الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

حازم إمام ينصح البدري بضم هذا اللاعب للمنتخب

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ 18 دقيقة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ ساعتين

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 10 ساعة

تخطيط الأهلي تستقر على عودة هذا اللاعب

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرزهم محمد هنيدي.. فنانون حققوا نجاحا على تطبيق "tik tok"

بسبب "بنت الجيران".. عمر كمال يخرج عن صمته: "حقي مهدور وماخدتش مليم"

مرتضى لعبدالله جمعة: ملكش دعوة بالأهلي

ماجد المصري: ولادي ضغطو عليا اعمل فيديو على الـ TikTok

أبرز أحداث الحلقة ال16 من "عمر ودياب"

فيفي عبده تحتفل بوصولها لسبعة مليون متابع على "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

06:49 م

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»