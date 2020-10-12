"الفجر الفني" يكشف تطورات الحالة الصحية لـ باميلا الكيك بعد تعرضها لحادث أليم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تعرضت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك لحادث مفاجئ تسبب بكسور في قدمها، وخضعت على إثر ذلك لعملية جراحية في إحدى مستشفيات بيروت.

وتواصل الفجر الفني مع مصدر مقرب من باميلا وقال إن حالتها الصحية في تحسن، وغادرت المستشفى مساء أمس بعد التأكد من نجاح العملية.

وأضاف أن باميلا تعاني من كسرين في قدمها وتم وضع شريحتين و21 مسمار، وأما عن القدم الأخرى، فقد تسبب الحادث ببعض الرضوض بها، ولن تستطيع المشي عليهما إلا بعد شهر ونص بالمتابعة مع الطبيب المعالج.


وتابع أن باميلا كانت متوجهه إلى تركيا من أجل المشاركة في عمل من إنتاج mbc وعمل آخر أيضًا تشارك من خلاله بالسباق الرمضاني المقبل، ولكن هذا الحادث وكسر قدمها أجبرها على تأجيل كل شئ.

يذكر أن باميلا الكيك كانت قد حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها مع الفنان اللبناني زياد برجي من خلال فيلم يوم إي يوم لأ والذي حقق إيرادات كبيرة.

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