الفنانة نادية العراقية تكشف سر قبلة محمد عبد الوهاب لها

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كشفت الفنانة نادية العراقية، أنها من أصول روسية من الشيشان، وعائلتها محافظة جدًا الى درجة اللعنة وكانت تمنع خروج البنات وعدم ارتداء الملابس الضيقة وخروج البنات من دون الحجاب، بينما أنا أعشق الحرية وأحب الغناء والتمثيل.



وأضافت "العراقية"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنها تربت وكبرت في قصر ملك لجدها في العراق ولكنها كانت تختنق منه، مشيرة إلى أنها ترى نفسها في منزلها المتواضع في القاهرة مع أبنائها وبناتها ولكنها لا تريد التنمر عليها وعلى أولادها كل فترة على السوشيال ميديا.



وروت الفنانة نادية العراقية واقعة مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أنها كانت في سوريا في منطقة تسمي بولودان وكان الموسيقار الراحل يأتي إليها بشكل دائم وهربت من والدتها بحجة تأجير بسكلتة وتحدثت معه في غرفته بأنها تريد أن تغني فأتاح لها الفرصة للغناء وبعدما انتهت قبلها الموسيقار الرحل ووعدها بأن يقدمها للغناء وكنت سعيدة جدًا أني غنيت أمام موسيقار الأجيال.



وأشارت إلى أنها بعد حدوث الحرب بين إيران والعراق تطوعت في الجيش العراقي وكنت أول فتاة في العراق تتطوع في الجيش وقضيت 8 سنوات وسط الدم والحرب وإشلاء الجنود وتعودت على كل هذه الأشياء المخيفة لمدة ثماني سنوات.

