الفنانة نادية العراقية تكشف سر قبلة محمد عبد الوهاب لها

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الفنانة نادية العراقية، أنها من أصول روسية من الشيشان، وعائلتها محافظة جدًا الى درجة اللعنة وكانت تمنع خروج البنات وعدم ارتداء الملابس الضيقة وخروج البنات من دون الحجاب، بينما أنا أعشق الحرية وأحب الغناء والتمثيل.

وأضافت "العراقية"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنها تربت وكبرت في قصر ملك لجدها في العراق ولكنها كانت تختنق منه، مشيرة إلى أنها ترى نفسها في منزلها المتواضع في القاهرة مع أبنائها وبناتها ولكنها لا تريد التنمر عليها وعلى أولادها كل فترة على السوشيال ميديا.

وروت الفنانة نادية العراقية واقعة مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أنها كانت في سوريا في منطقة تسمي بولودان وكان الموسيقار الراحل يأتي إليها بشكل دائم وهربت من والدتها بحجة تأجير بسكلتة وتحدثت معه في غرفته بأنها تريد أن تغني فأتاح لها الفرصة للغناء وبعدما انتهت قبلها الموسيقار الرحل ووعدها بأن يقدمها للغناء وكنت سعيدة جدًا أني غنيت أمام موسيقار الأجيال.

وأشارت إلى أنها بعد حدوث الحرب بين إيران والعراق تطوعت في الجيش العراقي وكنت أول فتاة في العراق تتطوع في الجيش وقضيت 8 سنوات وسط الدم والحرب وإشلاء الجنود وتعودت على كل هذه الأشياء المخيفة لمدة ثماني سنوات.

أخبار تهمك

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 5 ساعات

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ ساعة و نصف

تخطيط الأهلي تستقر على عودة هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

حازم إمام ينصح البدري بضم هذا اللاعب للمنتخب

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:49 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

06:58 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»