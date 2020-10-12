غداً.. إياد نصار ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

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يحل الفنان إياد نصار غداً ضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة " الساعة الحادية عشر مساءً علي قناة dmc.



ومن المتوقع أن يتحدث إياد نصار عن مشاركته في فيلم موسي ونجاحه في مسلسل "ليالينا 80" وحياته الشخصية أيضاً وأعماله الفترة المقبلة.



وشارك إياد نصار، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ليالينا 80"، مع كلا من غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.



