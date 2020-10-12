الفنانة نادية العراقية تكشف تفاصيل تعرضها للتنمر على السوشيال ميديا

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كشفت الفنانة نادية العراقية، أنها عندما نشرت صورة لها مع نجلها فوجئت بشئ من التنمر والتشكيك في النسب وقصف محصنات، وكلام قاسي جدًا من البعض على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن أولادها طالبوها بالتجاوز والرد القاسي على من يتنمر عليها لأن من يتحدث من وراء شاشة المحمول أعمى لا يرى مع من يتحدث ولا يعرف أي شئ.



وأضافت "العراقية"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن من يتحدث على السوشيال ميديا ويتجاوز في حق أناس لا يعرفهم ويتنمر عليهم جبان ومعتقد أنها خفة دم، مشيرة إلى أنه لو أمامها لن يتجرأ على التحدث بهذه البذاءات.



وتابعت: "كل ما يتنمر على السوشيال ميديا تعتبر سخافة وقلة تربية وعدم احترام الأخرين"، معربة عن حزنها الشديد عما يحدث على السوشيال ميديا والجرأة في الحديث والتنمر الذي أصبح ملئ السمع والبصر على من يعرفه ومن لا يعرفه ولا بد من محاسبة شديدة على هذه الجريمة.





