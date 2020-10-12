منتخب الشباب يفوز علي نجوم المستقبل بثنائية









حقق منتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين الفوز على نادي نجوم المستقبل في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم.بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة





أحرز هدف منتخب الشباب محمد شحاتةً بداية الشوط الأول وأضاف محمود عبد المحسن الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الثاني ودفع المدير الفني لشباب ببعض اللاعبين المنضمين حديثا للفريق أمثال العربي بدر ومحمود جهاد ومحمد شحاتة وزياد كمال للوقوف علي مستواه البدني والفني وجاءت التجربة قوية ومفيدة للمنتخب الوطني للشباب

حضر المباراة دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية ودكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة وحمادة زاهر مدير التسويق بالجيلايةً





بدا المنتخب المباراة بتشكيل مكون من السيد عطية لحراسة المرمي محمد سمير وحسام عبد ا عبد الرحمن عشري ومحمد ومحمد اشرف للدفاع وحازم هاني وزياد كمال والعربي بدر للوسط ومحمود جهاد وحسام اشرف ومحمد شحاتة في خط الهجوم