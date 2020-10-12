تامر حسني يشوق جمهوره لألبومه الجديد "خليك فولازي"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق النجم تامر حسني جمهوره لألبومه الجديد رالذي يحمل اسم "خليك فولازي".

وطرح تامر البوستر التشويقي للألبوم وعلق قائلاً:"ألبوم خليك فولاذي خلال أيام إن شاء الله".

أغنية خليك فولازي من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وتعد هذه الأغنية التجربة الأولى للملحن بلال سرور كشاعر، ومن المفترض أنه يخوض عالم الكتابة من خلال هذه الأغنية.

جدير بالذكر أن أخر أعمال حسني، الغنائية أغنية"اختراع" وهي "دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، والأغنية من كلمات أحسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وحقق الكليب نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" تجاوزت 16 مليون.

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