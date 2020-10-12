حكاية أغنية.. "خلي السلاح صاحي" كُتبت أثناء حرب الاستنزاف لحث الجنود على الاستعداد للثأر في أكتوبر

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع شهر انتصارات أكتوبر المجيدة على العدو الإسرائيلي، وهي "خلي السلاح صاحي" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.



جاءت أغنية "خلي السلاح صاحي" لتوثيق المحطات التي تعبر عن النصر والاحتراس في مرحلة اللاسلم واللاحرب.



كتبها الشاعر أحمد شفيق كامل، لحنها الموسيقار كمال الطويل، وغناها عبدالحليم حافظ، تاريخ الأُغنية عام 1968م في بداية حرب الاستنزاف التي استمرت ثلاث سنوات، بين مصر وإسرائيل بعد هزيمة حزيران 1967م، وهو اسم يُطلق على العمليات العسكرية شرق قناة السويس التي قام بها الجيش المصري بأوامر من الزعيم جمال عبدالناصر.



كلمات الأغنية تدعو إلى الحذر وعدم الغفلة أمام عدو غدار، وأهم مظاهر الحذر وعدم الغفلة هو يقظة المُقاتلين، واستمرار جهوزيتهم لاستخدام السلاح، والاستعداد لأي طارئ يفرضهُ الميدان، وأي مفاجأة يقوم بها العدو.



وهي من أشهر وأقصر أغاني حرب أكتوبر، حتى إن المصريين كانوا يستخدمونها في لغتهم اليومية كمثال للانتباه، وكُتبت أثناء حرب الاستنزاف من قبيل حث الجنود على الاستعداد للثأر في أكتوبر