"التعاون الاقتصادي" تفشل فى الحصول على توافق دولي لضرائب عمالقة الانترنت

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
فشلت الدول الـ 137 التي تتفاوض برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التوصل إلى اتفاق لجعل الشركات الرقمية العملاقة تسدد "نصيبها العادل من الضرائب"، تحت طائلة أن تبادر كل دولة إلى اعتماد نظامها الخاص.

وقال باسكال سانت أمان، مسؤول السياسة المالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاثنين إن "الكأس نصف ممتلئ: الحزمة جاهزة تقريبًا لكن الاتفاق السياسي مفقود".

وأضاف "تسبب فيروس كوفيد في حدوث تأخير، لكننا على وشك الانتهاء وهناك رغبة في الانتهاء بسرعة"، موضحًا أن العملية التي بدأت في عام 2013 يمكن أن تصل إلى نتيجة "بحلول منتصف عام 2021".

في غياب اتفاق رسمي، تبنت الدول تقريرًا يحدد الإطار العام لهذا الإصلاح ويقوم على مبدأ تحديد قواعد جديدة بحيث "تدفع الشركات الكبيرة الرابحة التي تمارس نشاطًا دوليًا نصيبها العادل من الضرائب ضمن الولاية القضائية التي تحقق فيها أرباحًا"، وفقًا للمنظمة. كما ينص ذلك على وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة يمكن تحديده عند نسبة 12,5%.

وستُعرض خارطة الطريق هذه الأربعاء على وزراء مالية دول مجموعة العشرين التي فوضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018 إصلاح النظام الضريبي الدولي بحلول نهاية عام 2020 بعد أن عفا عليه الزمن إثر ظهور الشركات التي تُعرف اختصاراً باسم GAFA وهي Google وApple وFacebook وAmazon، وغيرها من المنصات الرئيسية.

وتتعرض هذه الشركات في الواقع لانتقادات لاستخدامها أنظمة قانونية تسمح لها بتقليل العبء الضريبي بشكل كبير من خلال الاستفادة من الاختلافات في المعدلات الضريبية بين البلدان.

وعدا عن الأزمة الصحية، فإن قرار الولايات المتحدة بتعليق مشاركتها في هذه المناقشات في حزيران/يونيو حتى الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر هو ما يفسر تأخر المناقشات. فقد قال باسكال سانت أمان في حزيران/يونيو إن ذلك من شأنه أن يجعل التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر أمراً مستبعداً.

بالإضافة إلى ذلك، ليس من المؤكد أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب البلدان الأخرى. فهي تطلب تمكين العمالقة الرقمية، وهي أميركية، من اختيار إن كانت ستخضع للاتفاقية العالمية أم لا، بموجب بند "الملاذ الآمن".

في مواجهة هذه العقبات العديدة، يدرك باسكال سانت أمان أن النجاح في مسعاه مازال بعيد المنال، قائلاً: "هناك الكثير من الحساسيات ونفاد صبر وإغراء باتخاذ إجراء من جانب واحد مقابل إجراء سيستغرق تنفيذه عدة سنوات" بعد التوصل إلى اتفاق.

وقد فتحت فرنسا الطريق من خلال اعتمادها في تموز/يوليو 2019 ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة بدأ تطبيقها في مطلع كانون الثاني/يناير 2019.

ورداً على ذلك، هددت إدارة ترامب بفرض ضريبة "تصل إلى 100%" على ما يعادل 2,4 مليار دولار من المنتجات الفرنسية، وخصوصاً النبيذ.

وعلى سبيل المثال، فإن ضريبة الشركات البالغة 8,46 ملايين يورو التي دفعتها فيسبوك في فرنسا لعام 2019 ليست سوى جزء ضئيل من ضرائب الدخل البالغة 6,3 مليارات التي أعلنت عنها Facebook إجمالاً في حساباتها السنوية لعام 2019، وهي ضرائب دُفعت بشكل أساسي في الولايات المتحدة.

في كانون الثاني/يناير، اتفقت باريس وواشنطن على هدنة، وتعهدت فرنسا تأجيل سداد الأموال المستحقة لعام 2020 المقرر تسديدها في نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر، من أجل إعطاء وقت للمفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لكن مصدرًا في وزارة المالية الفرنسية قال الجمعة إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق دولي، فإن الأموال الخاصة بضريبة 2020 ستُطلب بنهاية العام، بينما يتعين سدادها في مطلع 2021. هذا رغم خطر صدور رد فعل جديد عن الولايات المتحدة.

يعتقد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه في حال فشل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الأمر سيوكل إلى الاتحاد الأوروبي لأن الشركات الرقمية العملاقة هي بحسب قوله "الوحيدة التي خرجت منتصرة من الأزمة الاقتصادية".

وخلال قمتهم الأخيرة في تموز/يوليو، طلب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية أن تقدم في النصف الأول من عام 2021 اقتراحًا بشأن "الضرائب الرقمية"، وهو مشروع معقد في ضوء الاستراتيجيات المالية التي تختلف كثيرًا بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالشركات الرقمية.

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 4 ساعات

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ ربع ساعة

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ أقل من نصف ساعة

الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات

منذ أقل من ساعتين

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:49 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»