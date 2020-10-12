كيا سيراتو موديل 2021 في مصر بسعر متوسط

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:46 م
كيا سيراتو موديل 2021
كيا سيراتو موديل 2021
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كيا سيراتو موديل 2021 في مصر بسعر متوسط 

استقرت أسعار كيا جراند سيراتو 2021 الجديدة في السوق المصري في أسعارها دون أن ترتفع أو تنخفض في أكتوبر.

قدّرت شركة EIT ، وكالة التجارة والتوكيلات العالمية ، وكلاء ماركة كيا الكورية في مصر ، أسعار موديل 2021 جراند سيراتو بـ 299.900 جنيه مصري للفئة الأولى LX.


كيا جراند سيراتو 2021

أما الفئة EX الثانية فيبلغ سعرها 334.900 جنيه و 346.900 جنيه للفئة الثالثة H / L و 394.900 جنيه للفئة الرابعة T / L وأكثر تجهيزا من سيراتو.

إن جراند سيراتو ، التي تشبه إلى حد كبير سيارة كيا ستينجر جي تي الرياضية ، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد 130 حصانًا ومرتبطًا بناقل حركة CVT بست سرعات قادر على تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير.

وبحسب البيانات التي نشرتها شركة “كيا” ، فإن السيارة تتسارع من الثبات إلى 100 كم / ساعة في 12 ثانية. متوسط ​​استهلاك الوقود 6.9 لتر لمسافات 100 كم.

تم تجهيز سيارات 2021 كيا جراند سيراتو بعدد من المواصفات القياسية وإجراءات السلامة ، بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع الفرامل الإلكتروني EBD ووظيفة منع إدارة المحرك.

كما أن لديها بعض المعدات والإكسسوارات منها عجلات مقاس 15 بوصة ومكيفات ونوافذ كهربائية ومرايا جانبية كهربائية ونظام ترفيه يتكون من (راديو – مخرج USB – بلوتوث – وظيفة التحكم في مستوى الصوت من خلال عجلة القيادة) وغير ذلك.

خضعت المقصورة الداخلية لسيارة سيراتو في جيلها الثالث لتغييرات كبيرة ، من عجلة القيادة الجديدة إلى الكونسول الوسطي مع شاشة نظام المعلومات والترفيه مقاس 8 بوصات المتوافقة مع Apple CarPlay و Android Auto ، إلى المقاعد المستوحاة من السيارات الخارقة.

على الرغم من حزم الأمان والترفيه المتقدمة التي تتمتع بها كيا الجديدة ، إلا أن مساحة المقصورة الإضافية التي اكتسبتها من خلال زيادة الطول الإجمالي للسيارة بمقدار 92 ملم لا تزال هي التي تميزها عن سابقاتها.

والجدير بالذكر أن كيا استخدمت مزيجًا من الحديد المقوى في الجزء الخارجي من سيارتها الجديدة ، مما أعطاها صلابة وسعة تحميل تقارب 16٪ من جميع الإصدارات الأخرى التي سبقتها.

كيا سيراتو موديل 2021 في مصر بسعر متوسط 

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