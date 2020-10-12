كيا سيراتو موديل 2021 في مصر بسعر متوسط

استقرت أسعار كيا جراند سيراتو 2021 الجديدة في السوق المصري في أسعارها دون أن ترتفع أو تنخفض في أكتوبر.





قدّرت شركة EIT ، وكالة التجارة والتوكيلات العالمية ، وكلاء ماركة كيا الكورية في مصر ، أسعار موديل 2021 جراند سيراتو بـ 299.900 جنيه مصري للفئة الأولى LX.









كيا جراند سيراتو 2021





أما الفئة EX الثانية فيبلغ سعرها 334.900 جنيه و 346.900 جنيه للفئة الثالثة H / L و 394.900 جنيه للفئة الرابعة T / L وأكثر تجهيزا من سيراتو.





إن جراند سيراتو ، التي تشبه إلى حد كبير سيارة كيا ستينجر جي تي الرياضية ، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد 130 حصانًا ومرتبطًا بناقل حركة CVT بست سرعات قادر على تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير.





وبحسب البيانات التي نشرتها شركة “كيا” ، فإن السيارة تتسارع من الثبات إلى 100 كم / ساعة في 12 ثانية. متوسط ​​استهلاك الوقود 6.9 لتر لمسافات 100 كم.





تم تجهيز سيارات 2021 كيا جراند سيراتو بعدد من المواصفات القياسية وإجراءات السلامة ، بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع الفرامل الإلكتروني EBD ووظيفة منع إدارة المحرك.





كما أن لديها بعض المعدات والإكسسوارات منها عجلات مقاس 15 بوصة ومكيفات ونوافذ كهربائية ومرايا جانبية كهربائية ونظام ترفيه يتكون من (راديو – مخرج USB – بلوتوث – وظيفة التحكم في مستوى الصوت من خلال عجلة القيادة) وغير ذلك.





خضعت المقصورة الداخلية لسيارة سيراتو في جيلها الثالث لتغييرات كبيرة ، من عجلة القيادة الجديدة إلى الكونسول الوسطي مع شاشة نظام المعلومات والترفيه مقاس 8 بوصات المتوافقة مع Apple CarPlay و Android Auto ، إلى المقاعد المستوحاة من السيارات الخارقة.





على الرغم من حزم الأمان والترفيه المتقدمة التي تتمتع بها كيا الجديدة ، إلا أن مساحة المقصورة الإضافية التي اكتسبتها من خلال زيادة الطول الإجمالي للسيارة بمقدار 92 ملم لا تزال هي التي تميزها عن سابقاتها.



