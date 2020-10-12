موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي





يستعد أرسنال لمواجهة نظيره مانشستر سيتي يوم السبت المقبل 17 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستلعب مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد.





وتذاع مباراة السيتي والجانرز يوم السبت المقبل في البريميرليج على قناة "BEIN Sports HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن بينما يتواجد نادي أرسنال في المركز الرابع بنفس عدد النقاط والمباريات.



