تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية العراق (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:09 م
اللقاء
اللقاء
هدى عبدالرازق
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عرضت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد تفاصيل اسقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين.

وقال الرئيس السيسي، في بيان لرئاسة الجمهورية صادر اليوم الاثنين، إن مصر داعمة لكل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وأحمد نايف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.

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قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إنه تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتباحثوا اليوم حول مختلف القضايا وأكد على العلاقات التاريخية والمشتركة بين البلدين.

وأضاف "حسين"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا تطرقنا لمواضيع اقتصادية وخاصة في مجال الطاقة والكهرباء والغاز بالإضافة للعلاقات التجارية والأمنية والعسكرية والثقافية والتربوية.

وتابع وزير الخارجية العراقي، أن القاهرة تلعب دور أساسي في علاقات العراق الخارجية، والعلاقات الثنائية هي أساس لعلاقات اخرى موثقة، وكانت الزيارة فرصة للتباحث، وسيكون هناك زيارات أخرى متبادلة بين الجانبين، حيث تتشرف الحكومة العراقية باستقبال رئيس الوزراء المصري نهاية الشهر الجاري لتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت في السابق، كما تم التطرق للأوضاع الإقليمية والدولية وسوف نستمر في تبادل وجهات النظر في هذا المجال، وسوف نستمر في العمل على إزالة العقبات من أمام التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.

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